MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 144 auf 142 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Management habe die Anleger während der Telefonkonferenz daran erinnert, dass der Softwarekonzern beim Betriebsergebnis auch für 2022 mit einer Stagnation oder mit leichten Rückgängen rechne, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern schraubte der Experte seine Margenprognosen für 2022 und 2023 etwas nach unten, zumal das Unternehmen weiterhin in Forschung und Entwicklung sowie in den Vertrieb sowie ins Marketing investiere./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 13:27 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST





ISIN: DE0007164600

