MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zur Rose Group von 500 auf 450 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrutsch biete eine gute Möglichkeit zum Einstieg in die Aktien der Online-Apotheke, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nahm die Papiere nun auf seine "Top Pick Liste" auf. Die Zur Rose Group habe ihren Umsatzausblick für 2021 gesenkt, da sich die Einführung der E-Rezepte verzögere. Jedoch ändere das nichts am mittel- bis langfristigen Umsatzpotenzial des Unternehmens./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 13:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

