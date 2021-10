The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.10.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2021



ISIN Name

GB00BKM2MW97 VECTURA GROUP LS -,000271

CA14116K1075 CARBON STREAMING CORP.

US36258Q1058 GS ACQUISITION HODL-,0001

US93964W4050 WASHINGTON PR.GRP NEW

