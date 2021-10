Der Wochensaldo im DAX ist fast unverändert. Dabei zogen die Autowerte heute wieder an und verhalfen dem Index zu einem versöhnlichen letzten Handelstag in dieser Woche. Die Woche der DAX-Konsolidierung endet Der Handelsstart war auch heute wieder sehr volatil. In der Vorbörse notierten wir über 15.500, nachdem der Donnerstag knapp darunter an der bekannten Unterstützung von 15.470 endete. Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir ...

