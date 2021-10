Die deutschen Aktien verabschieden sich heute mit freundlichen Kursen ins Wochenende. Bei den Einzeltiteln kommt die Aktie von Biontech mit Handelsbeginn in New York unter Druck, und auch die Aktie von Teamviewer tendiert weiter schwach. Freundlich liegt dagegen die Aktie von Varta im Markt. Und die Aktie von Morphosys versucht weiter, sich auf dem aktuellen Niveau zu stabilisieren.Die deutschen Aktien tendieren zum Wochenausklang freundlich. Der DAX steht kurz vor Handelsschluss 118 Zähler im Plus bei 15.591 Punkten, während die Wall Street uneinheitlich eröffnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...