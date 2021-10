Der Einzelhandelsriese Walmart wird rund 200 Bitcoin-Automaten (Bitcoin-Atms) in seinen Filialen aufstellen. Dadurch wird es den Kunden möglich sein, in den Geschäften der Warenhauskette Fiat-Geld in Bitcoin umzuwandeln. Walmart und Kryptos: in der Vergangenheit hatte dies bereits mehrmals für Aufregung im Kryptosektor gesorgt. In Zusammenarbeit mit Coinstar und der Krypto-Exchange Coinme wagt Walmart das Experiment mit dem Aufstellen von Bitcoin-Automaten. Bloomberg berichtet sogar von bis zu 8.000 Bitcoin-Automaten, die in Planung seien. Es ist nicht das erste Mal, dass Walmart mit der Kryptoindustrie in ...

