Irving, Texas (ots/PRNewswire) -Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) gibt bekannt, dass Frau Sandra Dudley mit sofortiger Wirkung zur Executive Vice President, Renewables and U.S. Specialty Operations, befördert wurde. In dieser neuen Funktion wird Frau Dudley weiterhin unsere Strategie für erneuerbare Kraftstoffe beaufsichtigen und Darlings US-Spezialgeschäfte leiten, zu denen die Produktion von Nährstoffen für Nassfutter für Haustiere, organische Düngemittel, Bäckereifuttermittel und unsere Raffinationsbetriebe gehören. Sie wird maßgeblich am Wachstum unseres Restaurantdienstleistungsgeschäfts beteiligt sein, das eine wesentliche Rolle bei der vertikalen Integration von Darling in Diamond Green Diesel (DGD), Darlings Joint Venture für erneuerbaren Diesel, spielt.Frau Dudleys umfangreiche Erfahrung mit erneuerbaren Kraftstoffen und Rohstoffen positioniert Darling weiterhin als Branchenexperte. Zuletzt war sie als Senior Vice President of Renewables and Strategy tätig und leitete die Zusammenarbeit für das rasche Wachstum von DGD bei der Produktion von erneuerbarem Diesel. Frau Dudley hat auch intensiv an Darlings Bewertung von Geschäftssegmenten, der Entwicklung strategischer Pläne und der Analyse und Standardisierung von Geschäftstransaktionen gearbeitet. Bevor sie 2015 zu Darling kam, war sie in verschiedenen strategischen und kommerziellen Positionen bei ConAgra Foods und Tenaska Marketing Ventures tätig."Sandys umfassendes Wissen über die Industrie für erneuerbare Kraftstoffe und die Versorgung mit kohlenstoffarmen Rohstoffen gibt ihr eine einzigartige und wertvolle Perspektive, die Darling als führendes Unternehmen für nachhaltige Inhaltsstoffe vorangebracht hat", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO von Darling Ingredients. "Ihre Beiträge haben dem Geschäft von Darling auf der ganzen Welt gut getan, und wir freuen uns darauf, dass ihr Geschäftssinn in dieser neuen Führungsposition weiterhin zu Ergebnissen führen wird."Informationen zu DarlingDarling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist ein weltweit führender Hersteller von organischen Inhaltsstoffen, der eine breite Palette nachhaltiger Protein- und Fettprodukte herstellt, und das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Produzenten erneuerbarer sauberer Energie Darling ist auf fünf Kontinenten tätig und erfasst Abfallströme aus der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, die zu speziellen Zutaten wie hydrolysiertem Kollagen, Speisefetten und Fetten in Futtermittelqualität, tierischen Proteinen und Mehlen, Plasma, Tierfutterzusätzen, Treibstoffrohstoffen und grüner Bioenergie weiterverarbeitet werden. Darling Ingredients wird zu einem der 50 Sustainability and Climate Leaders 2021 ernannt. Hier können Sie mehr erfahren: Darling Ingredients:&a=Darling+Ingredients%3A)The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com)&a=The+greenest+Company+on+the+planet+-+50+Sustainability+%26+Climate+Leaders+(50climateleaders.com)). Das Unternehmen verkauft seine Produkte rund um den Globus und arbeitet daran, sein Versprechen für eine bessere Zukunft zu stärken, indem es Produktanwendungen für Gesundheit, Nährstoffe und Bioenergie schafft und gleichzeitig Dienstleistungen für die Nahrungsmittelkette optimiert. Darling ist ein 50%iger Joint-Venture-Partner von Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas größtem Hersteller von Dieselkraftstoff aus erneuerbaren Quellen, der derzeit jährlich etwa 290 Millionen Gallonen Dieselkraftstoff aus erneuerbaren Quellen produziert, dessen Produkte die Treibhausgasemissionen um bis zu 85 % im Vergleich zu fossilen Brennstoffen reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.Safe Harbor-ErklärungEinige der in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen sind vorausschauende Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und beziehen sich im Allgemeinen auf unsere Pläne, Ziele und Erwartungen für die Entwicklung unseres Geschäfts. Obwohl die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass die Pläne und Ziele, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, sind alle zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Plänen, Zielen und Erwartungen abweichen.Weitere Informationen:Kontakt für InvestorenJim StarkVP, Investor Relations+1 (972) 281-4823James.stark@darlingii.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1667125/Darling_Ingredients_Inc_Sandra_Dudley.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpgOriginal-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118838/5053885