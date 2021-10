In der vergangenen Woche trat im Strategiedepot Aktien Konservativ einen erhebliche Wertsteigerung um + 3,5 % ein, womit die starke Korrektur in den zwei vorherigen Wochen um rd. - 5,0 % wenigstens zum Teil kompensiert wurde. Der Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 1,9 % wurde damit in der letzten Woche ebenfalls klar überboten. Die Überlegenheit des Strategiedepots Aktien Konservativ gegenüber dem MSCI WORLD (Euro)-Index beruhte dabei sowohl der wieder eingetretene Rückgang der Zinsen an den internationalen Rentenmärkten (z.B. 10 Jahres-Rendite ...

