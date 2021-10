Der Versorger RWE blickt auf eine starke Kursentwicklung in der vergangenen Woche zurück. Die Rückbesinnung der Anleger auf Erneuerbare Energien spielt dem DAX-Titel dank seines starken grünen Portfolios in die Karten. Die Aktie hat die Tiefs bereits hinter sich gelassen, weitere Gewinne scheinen nun möglich.So bleibt HSBC-Analyst Adam Dickens klar bullish für RWE. Auf dem Kapitalmarkttag am 15. November habe das Management die Möglichkeit eine Wachstumsstory, die "auf finanzieller Stärke und Disziplin" ...

