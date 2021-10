Letzte Woche lieferte der "andere grosse Wasserstoffwert" Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) im Umfeld seines H2 Summit einige beeindruckende Entwicklungen: Gigafactory in Australien, 250 MW Auftrag, Prognosenanhebung und einiges mehr. Diese Woche beeindruckte NEL Asa (ISIN: NO0010081235) den Kapitalmarkt. Und jetzt befeuert die IEA (Internationale Energie Agentur) - wohl eher ungewollt - mit ihrer aktuellen Studie "Global Hydrogen Review" (ORIGINALSTUDIE DER IEA) die gerade geweckten Begehrlichkeiten der Aktionäre Nel's und Plug Powers und all der anderen Elektrolyseur-Produzenten. Gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...