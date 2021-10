Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX tastete sich diese Woche mit einem leichten Plus von 0,5% weiter nach oben. Die positive Stimmung an den Aktienmärkten wird getragen von einer gut verlaufenden Berichtssaison. Besonders gesucht waren diese Woche Versorger und Banken während Grundstoffwerte gemieden wurden. Wir haben die OMV in unserem neuen Öl- und Gas Sektorreport CEE als unseren Top Pick bestätigt mit neuem Kursziel EUR 68/Aktie. Dank des in den letzten Jahren vollzogenen Strategiewechsels zu Gasproduktion und Petrochemie sehen wir die OMV sehr gut positioniert, vom aktuell starken Umfeld zu profitieren und attraktive Cashflows zu erwirtschaften. An die Spitze der ATXPrime-Kurstafel setzte sich diese Woche die Addiko nach der Ankündigung, dass die Dividende in Höhe ...

