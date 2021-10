Ist die Aktie von JD.com (WKN: A112ST) eine Alternative zur Alibaba-Aktie (WKN: A117ME)? Ja, natürlich: E-Commerce und auch andere Tech-Lösungen stehen hier weiterhin im Vordergrund. Das könnte eine Basis sein, um sein Depot mit einer China-Aktie entweder zu diversifizieren oder in einen kleineren Akteur in diesem Markt zu investieren. Aber ist die JD.com-Aktie wirklich eine qualitative Alternative? Oder im Endeffekt im ähnlichen Markt-Mix gefangen? Spannend, wobei der Größenunterschied in demselben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...