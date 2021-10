Der Börsengang des Münchener Solarauto Entwicklers war bereits erwartet worden. Jetzt bestätigt Sono Motors, dass der Antrag eingereicht ist. Sono Motors hat die Unterlagen für den Börsengang bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Die Stammaktien sollen am Nasdaq Global Market unter dem Symbol SEV notiert werden, wie das Unternehmen mitteilt. Bereits im März hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf interne Quellen berichtet, dass Sono Motors die Unterlagen eingereicht habe. Demnach könnte das...

