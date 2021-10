TAAT Global erobert England

Anzeige / Werbung

Extrem sollten die Kursgewinne der TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) -Aktie am Montag ausfallen!

Die Anstrengungen des gesamten Teams fangen an, sich exponential bezahlt zu machen. Der Sturm auf die Marke scheint nun voll angelaufen zu sein!

Die tabak- und nikotinfreie Zigarette von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), die aber wie eine normale Zigarette schmecken soll, hat in den letzten Monaten schon einen beeindruckenden Siegeszug gezeigt und dieser ist auch weiterhin nicht zu stoppen. In der vorausgegangenen News gab das Unternehmen bekannt, dass man in den letzten 60 Tagen die Anzahl der Großhändler, die TAAT-Zigaretten an Einzelhändler liefern, um 19 steigern konnte und so nun in über 1.200 Geschäfte in den USA präsent ist.

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gibt bekannt, dass man in den letzten 60 Tagen die Anzahl der Großhändler, die TAAT-Zigaretten an Einzelhändler liefern, um 19 steigern konnte und so nun in über 1.200 Geschäfte in den USA präsent ist.

Nun kann man vermelden, dass auch das Geschäft in Großbritannien Fahrt aufnimmt:

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gibt bekannt, dass mehrere Tabakgroßhändler im Vereinigten Königreich TAAT erhalten haben und aufgrund seiner im Vergleich zu herkömmlichen Tabakzigaretten zahlreichen Vorteile eine hohe Begeisterung für das Produkt zum Ausdruck gebracht haben. Die Vorteile als "Nicht-Tabak-Produkt" sind:

Die Möglichkeit zur Aufstellung von Werbegrafiken in Geschäften, wo TAAT verkauft wird (Für Tabakprodukte verboten);

Steuervorteile gegenüber von Tabakprodukten;

Verkaufspreisvorteil gegenüber Tabakprodukten;

bunte Verpackung, die gegenüber den englischen Einheitspackungen ins Auge sticht.

Packungen für den britischen Markt

News-Fazit:

Ehrlich gesagt glaube ich, dass TAAT in England noch weitaus stärker einschlagen wird als in den USA, wo die Verbreitung aber auch rapide voranschreitet. Den Grund kann ich an einem einzigen Ding festmachen: Der Preis.

Die Großhändler sind deshalb so enthusiastisch, weil man eine Goldgrube sieht, die weitaus größere Gewinne verspricht als bei herkömmlichen Rauchwaren.

Aus meinem eigenen Bekanntenkreis weiß ich, dass Raucher oft die Zigarette wählen, die am günstigen ist und trotzdem halbwegs schmeckt. Eine Packung Marlboro kostet im Vereinigten Königreich fast 13,50 EUR. Würden Sie nicht auch glauben, dass TAAT (vielleicht zur Einführung verkauft für 6-8 EUR) in den Markt einfahren könnte wie ein Fieberzäpfchen, und zwar speziell auf dem Hintergrund, dass man noch dazu offensiv für das Produkt werben kann und es gleichzeitig durch die bunte Verpackung, die aus der Masse heraussticht, für sich selbst wirbt.

Ich bin mir sicher, dass die Märkte, in denen Zigaretten an der Grenze zur Unerschwinglichkeit kratzen, jene Märkte sind, die am leichtesten zu erobern sind. Dazu zählen zweifelsohne Australien, Irland, und das Vereinigte Königreich. - In diesen drei Ländern hat man durch die bestehenden Verträge mehr als nur einen Fuß in der Tür. Meinung Autor

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

Garant für den Erfolg?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( Video) : Setti Coscarella, CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW )