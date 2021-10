Die Atmosphäre auf der Weltausstellung in Dubai war elektrisierend und musikalisch. Tausende von Besuchern wurden von der Vielzahl der künstlerischen, musikalischen und kulturellen Darbietungen, welche die verschiedenen Regionen von Peru repräsentierten, in ihren Bann gezogen. All das war Teil der Eröffnung des peruanischen Pavillons auf diesem wichtigsten kulturellen Ereignis der Welt.

Peru inaugurated its Pavilion at Expo 2020 Dubai and received four awards from the "Tourism Oscars." (Photo: Business Wire)

Der peruanische Pavillon wurde von Amora Carbajal, dem Commissioner General für Peru auf der Weltausstellung, und Najeeb Mohammed Al-Ali, dem Executive Director der Expo 2020 Dubai, vor offiziellen Vertretern der Pavillons verschiedener Länder eingeweiht.

"Der Pavillon soll vollumfänglich über die antike Weisheit von Peru und die Bedeutung des Erbes, der Biodiversität, der Gastronomie und der Kreativität unseres Landes informieren", erklärte Roberto Sánchez, Minister für Außenhandel und Fremdenverkehr.

Bei den lang erwarteten Meisterkursen in peruanischer Küche wurden alle erforderlichen Gesundheitsprotokolle eingehalten. Während der sechsmonatigen Expo 2020 Dubai wird der peruanische Pavillon diese Kurse anbieten, die von Chefköchen aus verschiedenen Regionen des Landes abgehalten werden.

ZEITLOSER PAVILLON, EWIGES PERU

Der peruanische Pavillon hat eine Grundfläche von ca. 2500 m² und vereint das Beste aus Tourismus, Gastronomie, Kultur und Produkten aus den verschiedenen Regionen des Landes. Innerhalb der ersten zwei Wochen verzeichnete man bereits mehr als 60.000 Besucher.

PERU GEWINNT VIER WORLD TRAVEL AWARDS

Peru wurde bei den World Travel Awards South America Region 2021 vierfach ausgezeichnet: South America's Leading Culinary Destination 2021 (Peru), South America's Leading Cultural Destination 2021 (Peru), South America's Leading Tourist Attraction 2021 (Machu Picchu, Peru) und South America's Leading Tourist Office 2021 (PROMPERÚ).

Die Preise dieser wichtigen Zeremonie wurden dem peruanischen Commissioner General Amora Carbajal von Graham Cooke, dem Gründer der World Travel Awards, bei einem bewegenden und symbolischen Event im peruanischen Pavillon auf der Expo 2020 Dubai überreicht. Die südamerikanischen Awards sind erst der Anfang, da die globale WTA-Preisverleihung am 26. November in Moskau stattfindet, und Peru auch dort in verschiedenen wichtigen Kategorien nominiert wurde.

