Dass Amazon in Sachen Logistik an seine Kapazitätsgrenzen stößt, hat Konsequenzen für Händler, die bei dem E-Commerce-Giganten gelistet sin. So kannst du Last Minute noch eigene Logistik auf die Beine stellen, um das Weihnachtsgeschäft zu retten. Über viele Jahre hinweg hat Amazon als Fulfillment-Partner seiner Marktplatzhändler ein Logistikimperium aufgebaut, das an den einzelnen Standorten immens gut performte. Amazon-Seller zahlten vergleichsweise günstige Logistik-Servicegebühren dafür, dass ihnen durch Fulfillment by Amazon (FBA) die Auseinandersetzung mit Logistikprozessen erspart blieb. Gleichzeitig befeuerte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...