Der französische Impfstoffhersteller Valneva ist derzeit in aller Munde. Denn der Konzern hat am Montag die Ergebnisse der klinischen Studie seines Impfstoffs VAL2001 vorgestellt und konnte dabei auf ganzer Linie überzeugen. Der Aktienkurs honoriert diese Entwicklung mit kräftigen Kurssprüngen. Insgesamt verbesserte sich die Aktie allein in dieser Woche um rund 60 Prozent. Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein…

Denn ein Blick auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...