Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zum AT&S-Ausbau sagen die Analysten: "AT&S baut mit dem neuen Forschungszentrum in Leoben seine führende Position im Bereich High End Leiterplatten und Substrate in Europa und global weiter aus. Wir denken, dass AT&S dabei stark von dem im September von der EU-Kommission angekündigten European Chips Act profitieren wird. Dieser soll mit einem Volumen von bis zu EUR 160 Mrd. bis 2030 die europäische Chip-Produktion forcieren, um Beschaffungssicherheit zu gewährleisten und neue Märkte zu erschließen. Wir hoffen, bei den am 4. November veröffentlichten ...

