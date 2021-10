* Gut gemeint reicht nicht aus* Aufwärtstrend bei Rohöl* Konstellation der Goldminenaktien so bullish wie 2016* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Schuldenmachen in Zeiten von Corona

Liebe Leser,



ob Sie es mögen oder nicht, Rohöl wird auch in den kommenden Jahrzehnten ein extrem bedeutender Rohstoff für die Weltwirtschaft bleiben. Daran führt selbst dann kein Weg vorbei, wenn es den wichtigsten Industrieländern gelingen sollte, ihren Ölverbrauch drastisch zu senken.



Im Zuge der Klimawandeldiskussion glauben viele - auch und gerade Institutionelle - Anleger etwas Gutes zu tun, wenn sie keine Investments im Ölsektor tätigen. Ich halte diese Vorstellung für falsch, da weniger Investitionen nicht zu einem geringeren Ölverbrauch führen, aber den technologischen Fortschritt bremsen.

