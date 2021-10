Der bisherige Verlauf der Berichtssaison lässt die Anleger am deutschen Aktienmarkt zuversichtlich in die neue Woche blicken. Aktuell sprechen die bislang zumeist robusten Quartalsbilanzen Marktbeobachtern zufolge dafür, dass der DAX an seine seit Monatsbeginn erzielten Erholungsgewinne anknüpfen kann. Allerdings sollten die bekannten Belastungsfaktoren wie die Inflation oder die Entwicklung der Corona-Krise im Hinterkopf behalten werden. Zudem legen in der kommenden Woche erneut zahlreiche Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...