24. Oktober 2021. Vorsicht, scharf bewaffnet! Rasiermesserscharf. Diese beiden Damen sind bekannt für ihr flottes Mundwerk - und für glamouröse Auftritte. Bei "Schlag den Star" wollen Katja Burkard und Olivia Jones am Samstag, 27. November, auf ProSieben live zeigen, wer von ihnen die Nase vorn hat. Für ihre Gegnerin haben die selbstbewussten Powerfrauen nur ein müdes Lächeln übrig. "Im Dschungel wurde sie Zweite - daher weiß sie, wie sich das anfühlt", spottet die Moderatorin eines erfolgreichen Mittagsmagazins über Kiez-Legende Olivia Jones. Die steht ihrer Gegnerin in nichts nach und sieht einem schnellen Ausgang des Duells entgegen: "Katja, gegen mich wirst du ganz schön blass aussehen. Punkt 12 bin ich mit dir fertig!".In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star" am Samstag, 27. November, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben