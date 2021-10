Viele Wasserstoff-Aktien wie Plug Power (WKN: A1JA81) oder Fuelcell Energy (WKN: A2PKHA) sind in den vergangenen Monaten stark gefallen. Doch wer sie schon etwas länger hält, ist teilweise immer noch mehrere 100 % im Plus. Nur der Kauf zu sehr hohen Kursen führt in den meisten Fällen zunächst zu Rückschlägen. Könnten die genannten Aktien jetzt also ihren Anstieg fortsetzen? Wasserstoff-Aktie Nr. 1.: Fuelcell Energy Fuelcell Energy-Aktien sind heute in Frankfurt um fast 16 % gestiegen (18.10.2021). ...

