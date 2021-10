Wasserstoff-Überflieger Plug Power liegt seit 2019 rund 1.400 Prozent im Plus - und hat nun nach einer längeren Konsolidierung wieder Schwung aufgenommen. Damit rückt das Papier auch bei US-Medien in den Mittelpunkt. Das bekannte US-Portal "The Motley Fool" hat nun sogar mit der Überschrift "Kann Dir Plug Power helfen, Millionär zu werden?" für Aufmerksamkeit gesorgt und auf das "außergewöhnliche Wachstum" von Plug Power hingewiesen.Autorin Rekha Khandelwal, CFA, findet die neuen 2025er-Ziele interessant. ...

