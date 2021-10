Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei enthüllt auf der Huawei Developer Conference 2021 Pläne zur Stärkung des Finanzdienstleistungsangebots des ÖkosystemsHuawei kündigte heute auf seiner jährlichen Huawei Developer Conference 2021 (https://developer.huawei.com/consumer/en/hdc/hdc2021/index.html) (HDC 2021) Pläne an, die Innovation in der Finanzdienstleistungsbranche weiter voranzutreiben, indem es Open Banking-Funktionen mit AppGallery-Partnern erforscht. Branchenexperten und Huawei-Experten kündigten an, dass AppGallery einen weiteren Schub in Richtung Innovation erleben wird, wobei die Sicherheit der Benutzer im Vordergrund steht."Wir freuen uns, unsere Pläne für AppGallery im Bereich der Finanzdienstleistungen vorzustellen", sagte Siri G. Børsum, Globale Vizepräsidentin für vertikale Finanzentwicklung und Partnerschaften bei der Consumer Business Group von Huawei. "Nach ein paar aufregenden Monaten haben wir das Potenzial von Partnerschaften für Innovation und Wachstum kennengelernt und können es kaum erwarten, weitere FinTechs zu begrüßen, die in der Branche Wellen schlagen wollen."Kann Open Banking die finanzielle Gesundheit fördern?AppGallery hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen 730 Millionen Nutzern weltweit eine Auswahl der neuesten Banking- und Zahlungs-Apps zur Verfügung zu stellen und nutzt neue Technologien zur Unterstützung seiner Partner.Noffe (https://www.noffe.no/) ist vor kurzem der AppGallery beigetreten und nutzt Open Banking, um einen Dienst anzubieten, der Kindern in Norwegen hilft, Spargewohnheiten zu lernen. Bluecode (https://bluecode.com/en/) bietet seinen Kunden in Europa eine bequeme Zahlungslösung mit QR-Codes über die NFC-Funktionen von AppGallery.Huawei setzt sich weiterhin dafür ein, die globale finanzielle Gesundheit zu fördern - was durch Partnerschaften mit Fintechs erreicht werden kann. Für Verbraucher zeigte Huawei, wie Benutzer Open Banking nutzen können, um mehr Kontrolle über ihre Finanzen zu haben.Gemeinsam mit ihren Partnern fördert die AppGallery die InnovationGemeinsam mit Brett King, Autor von The Rise of Technosocialism und Moderator des Nr.-1-FinTech-Podcasts Breaking Banks, sprach Siri G. Børsum über die jüngsten Veränderungen im Verbraucherverhalten, die zu einer höheren Nachfrage nach Bequemlichkeit geführt haben. Da die Nutzung von Banking-Apps im Jahr 2020 um 45 % zunehmen wird, wiesen die beiden auf das Potenzial für Entwickler hin."Wir sehen so viel Innovationspotenzial, wenn wir die sich verändernde Landschaft in der Finanzdienstleistungsbranche betrachten", sagte Brett King. "Wenn man sich die größten Finanzinstitute auf der ganzen Welt anschaut, dann sind das in der Regel Organisationen, bei denen die Digitalisierung im Vordergrund steht."Mit der AppGallery plant Huawei, Innovationen zu fördern, um FinTech-Entwicklern dabei zu helfen, ihr Geschäftsentwicklungspotenzial auszuschöpfen, und sich gleichzeitig für die finanzielle Gesundheit einzusetzen.Børsum erläuterte das umfassende Sicherheits- und Schutzsystem von Huawei, das die Verifizierung des echten Namens des Entwicklers, einen vierstufigen Überprüfungsprozess, einen zusätzlichen Download- und Installationsschutz sowie einen Präventionsmechanismus für den sicheren Betrieb von Apps umfasst.Informationen zu AppGalleryAppGallery ist ein innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Der HMS Core ermöglicht die Integration von Apps über verschiedene Geräte hinweg und sorgt so für ein reibungsloseres Erlebnis - ein Teil der umfassenden "1+8+N"-Strategie von Huawei.Die Vision von Huawei ist es, mit AppGallery eine offene, innovative Plattform zu schaffen, die für die Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützt und ihnen ein einzigartiges und intelligentes Erlebnis bietet. AppGallery hat über 560 Millionen monatlich aktive Benutzer und ist Partnerschaften mit 5,1 Millionen Entwicklern eingegangen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667935/image.jpgPressekontakt:AppGFinance@huawei.comOriginal-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147103/5054604