Mehr als 1600 Kinder und Jugendliche haben in rund 20 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und Schweiz über die diesjährigen Sieger des Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI entschieden. In diesem Jahr wurde die Auszeichnung am 24. Oktober 2021 zum zweiten Mal im Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) vergeben.In der Kategorie Konsole konnte sich "Super Mario 3D World & Bowser's Fury" (Nintendo) den ersten Platz sichern. Bei den PC-Spielen überzeugte "Fling To The Finish" (Daedalic) und in der Kategorie App punkteten "Die Olchis - Turmbau für Kids" (Fox & Sheep). Aus der Kategorie Elektronische Spielzeuge wurde das interaktive Familienspiel "DKT- Smart" (Wiener Spielkartenfabrik/Piatnik) ausgewählt. Im Bereich Bildung gewann "Investnuts" (VisualVest), und für die Kategorie USK 12 wurde "It Takes Two" (Electronic Arts) ausgezeichnet. Den Sonderpreis "Kindergarten und Vorschule" erhielt die "Unser Sandmännchen-App" als bestes Angebot.Erstmalig wurden zehn nominierte PC-Spiele in enger Zusammenarbeit mit dem inklusiven Projekt"Gaming ohne Grenzen" auf ihre Barrierefreiheit geprüft. Welche Games dazu geeignet sind, loteten 20 Jugendliche mit und ohne Einschränkungen gemeinsam in Tests aus. Besonders überzeugen konnte "Townscaper" von Raw Fury.Herausgeber des Kindersoftwarepreises "TOMMI" ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind unter anderem die Auerbach Stiftung, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, die Frankfurter Buchmesse, jugendschutz.net, das ZDF und KiKA.