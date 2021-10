Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 12. Oktober gewannen die Modelle von GWM bei der CACSI-Bewertung 2021 jeweils den ersten Platz bei drei Auszeichnungen.In Bezug auf die Zufriedenheit mit den Produkten gewann der HAVAL H6 den ersten Platz im CACSI-Segment der kompakten SUVs zwischen 100.000 und 150.000 RMB. HAVAL DAGOU und WEY Mocha (für den chinesischen Markt) gewannen die ersten Preise des "Market Spotlight SUV 2021". Darüber hinaus gewannen WEY und HAVAL bei der Bewertung der Zufriedenheit mit dem Produktservice die Meisterschaften in den Bereichen Pre-Sales, Mid-Sales und After-Sales.Die CACSI-Bewertung wird seit 20 Jahren durchgeführt. Sie ist von der CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY akkreditiert, einer maßgeblichen Prüf- und Bewertungsagentur in China, die ein weltweit einheitliches, fortschrittliches Datenverarbeitungsmodell zur Bewertung von Produkten verwendet. Die Test- und Bewertungsergebnisse stellen nicht nur eine positive Referenz für den Fahrzeugkauf der Kunden dar, sondern helfen auch den Automobilunternehmen, die Produktqualität zu verbessern.Auf der Overseas Distributors Online Conference im August dieses Jahres sagte Kong Lingbin, GWM's Director of After-Sales Service: "Nur wenn wir die Bedürfnisse der Kunden kennen, können wir Produkte und Dienstleistungen mit Seele entwickeln."Um den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer weltweit gerecht zu werden, widmet sich GWM der Verbesserung seiner Produkte und der Verbesserung der Servicequalität in vielen Märkten weltweit. In Russland brachte das Unternehmen im Juni dieses Jahres den High-End-Pickup GWM POER auf den Markt und wurde von einer großen Anzahl lokaler Nutzer gelobt."Ich war sehr zufrieden mit der Qualität und dem Fahrerlebnis des GWM POER. Die perfekte Kombination aus einem 2,0-Liter-Dieselmotor und einem ZF 8AT-Automatikgetriebe sorgt für eine gute Beschleunigung unter allen Bedingungen. Auf asphaltierten Straßen ist der GWM POER so komfortabel wie ein SUV", sagte ein Nutzer nach einer Testfahrt.Auf dem thailändischen Markt hat GWM, um mehr über die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfahren und die Kundenzufriedenheit mit der Servicequalität zu verbessern, mit NIDA Poll, einem maßgeblichen Meinungsforschungsinstitut, zusammengearbeitet und die Veranstaltung "Listening to the Voice of Thai Customers" ins Leben gerufen. Diese Veranstaltung zog Tausende von lokalen Kunden an, die mit den Außendienstmitarbeitern interagierten. Danach aktualisierte GWM seine Vertriebskanäle, um das von den Kunden angesprochene Problem der schwierigen Beschaffung von Informationen über Modelle zu lösen. Derzeit hat GWM viele neue Erlebnisläden in Einkaufszentren und städtischen Verkaufsräumen eingerichtet und ein User Experience Centre in Bangkok aufgebaut.Um es den Kunden zu erleichtern, mehr über unsere Produkte zu erfahren, hat GWM außerdem mobile Showrooms in Einkaufszentren in Südafrika eingerichtet und in Australien den Service "Virtual Test Drive" online angeboten.Liu Xiangshang, Vizepräsident von GWM, sagte: "Nur wenn wir die Bedürfnisse unserer Kunden aufgreifen und ausgezeichnete Serviceerfahrungen bieten, können wir auf dem globalen Markt gewinnen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667908/image_1.jpgPressekontakt:Pupu Li+86-13466544432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100079171/100879854