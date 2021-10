Bei ihrer Forschungsarbeit in Grönland haben kanadische Geolog:innen erstmals Überreste von uraltem Leben in einem Rubin gefunden. Es dürfte sich um Mikroorganismen wie Cyanobakterien handeln. Während auf dem Mars weiter dezidiert nach möglichen Spuren von Leben gesucht wird, sind Forscher:innen auf der Erde eher zufällig auf Überreste von uraltem Leben gestoßen - in einem Rubin. Laut den Geolog:innen der kanadischen University of Waterloo unter Leitung von Chris Yakymchuk war es das erste Mal überhaupt, dass Spuren von Leben in einem Rubin gefunden wurden. Der Rubin hat sich wohl vor...

