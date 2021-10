von Julia Groß, Euro am Sonntag Mit 25 Milligramm Psilocybin, dem aktiven Bestandteil halluzinogener Pilze im Blut, schöner Musik über Kopfhörer in einem gemütlichen Bett den halben Tag lang in einem intensiven Rausch verbringen: Das könnte in wenigen Jahren eine ganz normale Therapie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...