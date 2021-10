Für ganze 33 Monate in Folge war die Nintendo Switch die am meisten verkaufte Videospiel-Konsole in den USA. Im September 2021 schafft es die PlayStation 5 von Sony Nintendos Verkaufsschlager zu entthronen.? Nintendo Switch für 33 Monate die am meisten verkaufte Konsole in den USA ? PlayStation 5 schlägt die Nintendo Switch im September ? Die Nintendo Switch könnte im Oktober die Marktführung zurückerobernDie Switch war fast drei Jahre lang die am meisten verkaufte Konsole in den ...

