DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 25. Oktober

=== *** 08:00 DE/Destatis, Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten September 08:00 DE/Destatis, Auftragseingang Bauhauptgewerbe August 08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 3Q, München *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 99,4 zuvor: 100,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 96,3 zuvor: 97,3 10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG (online) zu "Banken und Klimaschutz, Erwartungen an Weltklimagipfel und die kommende Bundesregierung" 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Oktober 14:00 DE/Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt, Statement vor Fraktionssitzung (15:00), Berlin 14:30 DE/Eon SE, PG (per Livestream) zur Vorstellung des Projekts "H2.Ruhr" *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: +2,0 Punkte zuvor: +4,0 Punkte 15:00 DE/FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann, Statement vor Fraktionssitzung (17:00), Berlin 15:45 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung (16:00), Berlin 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate, Clermont-Ferrand *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park ===

October 25, 2021 00:00 ET (04:00 GMT)

