Für ganze 33 Monate in Folge war die NINTENDO Switch die am meisten verkaufte Videospiel-Konsole in den USA. Im September 2021 schaffte es die PlayStation 5 von SONY, NINTENDOS Verkaufsschlager zu entthronen. Das letzte Mal, dass eine andere Konsole im Bereich Stückzahl führte, war im November 2018 die PlayStation 4. Übernimmt die Switch im Oktober wieder die Führung? Diese Frage kann erst in wenigen Tagen beantwortet werden...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

SONY GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de