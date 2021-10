DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Börsengang

25.10.2021 / 08:00

Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den geplanten Börsengang fest Angestrebter Brutto-Emissionserlös der Gesellschaft aus neuen Aktien in der Bandbreite von 10,6 Mio. Euro bis 13,6 Mio. Euro dient überwiegend der Wachstumsfinanzierung.

Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen 36 Mio. Euro und 46 Mio. Euro.

Geplantes Angebot besteht aus (i) 294.984 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, (ii) 6.539 bestehenden Aktien aus dem eigenen Bestand der Gesellschaft und (iii) weiteren 45.228 bestehenden Aktien im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung.

Die Angebotsfrist beginnt für institutionelle Investoren voraussichtlich am 26. Oktober 2021 sowie für Privatanleger voraussichtlich am 27. Oktober 2021 (über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG) und endet jeweils voraussichtlich am 4. November 2021.

Der erste Handelstag im Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. November 2021 geplant.

Das Angebot in Deutschland gilt vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die heute erwartet wird, und dessen anschließender Veröffentlichung. Mannheim, 25. Oktober 2021 - Die Performance One AG ("Gesellschaft" und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "PERFORMANCE ONE") hat ihre Börsenpläne weiter konkretisiert und die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 36 Euro bis 46 Euro je angebotener Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 4. November 2021 festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), die für heute erwartet wird, und dessen anschließender Veröffentlichung, beginnt die Angebotsfrist für institutionelle Investoren voraussichtlich am 26. Oktober 2021 sowie für Privatanleger voraussichtlich am 27. Oktober 2021 (über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG) und endet jeweils voraussichtlich am 4. November 2021. Die auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft werden unter der ISIN DE000A12UMB1 und WKN A12UMB zur Zeichnung angeboten. Das Börsenkürzel lautet PO1.



PERFORMANCE ONE will mit den Mitteln aus dem Börsengang das Wachstum in seinen beiden Geschäftsbereichen "Digital Services" und "Innovation Products" weiter stärken. Die Leistungsangebote basieren im Bereich "Digital Services" auf der eigenen Kompetenz in der Datenanalyse sowie im Bereich "Innovation Products" zusätzlich auf der Expertise in der Entwicklung von Algorithmen und Dienstleistungen auf Basis Künstlicher Intelligenz. Der innovative, inhabergeführte Digital Solution Provider mit über 100 aktiven Kunden in 2021 entwickelt und realisiert im Bereich "Digital Services" für Unternehmen datenfokussierte und KI-gestützte Absatzstrategien. Im Bereich "Innovation Products" hat PERFORMANCE ONE die skalierbare Business-Intelligence-Software BIGNITE entwickelt, die kürzlich auf den Markt gebracht wurde. Außerdem plant die Gesellschaft, noch im Herbst 2021 im E-Health-Markt mit couch:now, einer eigenen KI-gestützten psychologischen Online-Plattform für Mental Support on Demand, zu starten. Das Unternehmen hat hierzu mit über einem Dutzend Professoren und Experten eine digitale, datengetriebene Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe entwickelt, die im ersten Schritt auf das Themenfeld "Paarbeziehung" fokussiert ist und perspektivisch auf weitere psychologische Lebensherausforderungen ausgedehnt werden soll. Um das geplante Wachstum weiter voranzutreiben, soll der Brutto-Emissionserlös der Gesellschaft aus neuen Aktien in der angestrebten Bandbreite von 10,6 Mio. Euro bis zu 13,6 Mio. Euro zu ca. 50 % zur Finanzierung möglicher Akquisitionen zur Umsetzung der Buy & Build-Strategie, zu ca. 25 % zur weiteren Produktentwicklung sowie zu ca. 25 % für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.



Tobias Reinhardt, Co-Founder und Vorstand der Gesellschaft: "Das bisherige sehr positive Feedback der Investoren bestärkt uns in unserer Strategie, auf weiteres stabiles Wachstum in unserem Stammgeschäft der "Digital Services" zu setzen, in dem wir 2020 den Honorarumsatz1 um 19,2 % auf 7,8 Mio. Euro steigern konnten - trotz eines insgesamt sehr herausfordernden und temporär stagnierenden Marktes2. Gleichzeitig wollen wir zukünftig M&A-Optionen wahrnehmen, um unser Portfolio strategisch sinnvoll zu erweitern. Besondere Aufmerksamkeit in allen Investoren-Gesprächen genossen unsere Aktivitäten im Bereich der skalierbaren Business-Intelligence-Software BIGNITE und der KI-gestützten psychologischen Online-Plattform für Mental Support on Demand couch:now. BIGNITE wurde kürzlich in den Markt eingeführt, während die Markteinführung von couch:now noch im Herbst 2021 erfolgen soll. Unsere Investoren werden dementsprechend schnell beurteilen können, in welche Richtung wir uns mit unserem deutlich erweiterten Portfolio an Leistungen und Produkten auf Basis unserer Daten- und KI-Kompetenz entwickeln werden, mit denen wir attraktive Wachstumsmärkte besetzen wollen."



Der geplante Börsengang soll aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Deutschland bestehen. Das Angebot soll (i) 294.984 neu ausgegebene nennwertlose Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die vom Vorstand der Gesellschaft mit der Zustimmung des Aufsichtsrats am 22. Oktober 2021 beschlossen wurde, (ii) 6.539 bestehende Namensaktien aus dem eigenen Bestand der Gesellschaft sowie (iii) 45.228 bestehende nennwertlose Namensaktien aus einem Wertpapierdarlehen der beiden Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsratsvorsitzenden im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung umfassen. Bei vollständiger Platzierung der 294.984 neuen Namensaktien ergibt sich ein Grundkapital von 1.000.000 Euro, eingeteilt in 1.000.000 Aktien, was bei der Preisspanne von 36 Euro bis 46 Euro eine Marktkapitalisierung zwischen 36 Mio. Euro und 46 Mio. Euro impliziert. Denis Lademann, Co-Founder und Vorstand der Gesellschaft: "Auch in der Angebotsstruktur kommt klar zum Ausdruck, dass wir an die Börse gehen, um unser Wachstum dynamisch voranzutreiben. Entsprechend gehen wir auch in das Scale-Segment in Frankfurt, das eine Plattform für kleine und mittelgroße Wachstumsunternehmen bietet." Der erste Handelstag ist für den 12. November 2021 geplant.



Die Mitglieder des Vorstands und der Aufsichtsratsvorsitzende haben einem Lock-up von 365 Tagen zugestimmt. Die Gesellschaft und die meisten der weiteren Altaktionäre haben sich zu einer Haltefrist von 180 Tagen verpflichtet.



Die Durchführung des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin, die heute erwartet wird. Nach seiner Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt auf der Unternehmenswebsite von PERFORMANCE ONE unter www.performance.one/ir veröffentlicht.



Der Börsengang wird von der Quirin Privatbank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der Uwe Bögershausen Unternehmensberatung GmbH als Advisor begleitet.



1 Die Honorarumsätze für Dienstleistungen sind der Teil der Umsatzerlöse, der auf erfolgsabhängiger oder stundenbasierter Abrechnung der von der Gesellschaft fakturierten Dienstleistungen basiert.

2 Quelle: https://www.horizont.net/agenturen/nachrichten/bvdw-ranking-das-sind-die-60-groessten-digitalagenturen-deutschlands-191798?crefresh=1



Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE ist ein inhabergeführter, unabhängiger Digital Solution Provider, der seine Kunden durch ein umfangreiches Angebot an datengetriebenen Services und Produkten bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Mit einem datenzentrierten Ansatz, eigenentwickelten Algorithmen und Methoden der Künstlichen Intelligenz entwickelt und realisiert das Unternehmen u. a. für drei Fußballbundesligisten, eine Direktversicherung, einen Automobilhersteller und einen Kfz-Werkstattfilialisten beispielsweise ganzheitliche Absatzstrategien für digitale Vertriebskanäle.



Im Bereich "Digital Services" reicht das datengetriebene Leistungsangebot von Performance und Social Media Marketing über entscheidungsunterstützende Smart-Data-Beratung und emotionsorientierten Kreativleistungen bis hin zu technologischer Infrastruktur samt Cloud-Lösungen und digitalem Personalmarketing. Im Bereich "Innovation Products" nutzt PERFORMANCE ONE seine Daten- und KI-Kompetenz u. a. als Venture Studio für die Entwicklung sowie Umsetzung eigener digitaler Produkte und Geschäftsmodelle. Dazu gehören aktuell die skalierbare Business-Intelligence-Software BIGNITE (derzeit in der Early-Access-Phase) und die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now (Start der Early-Access-Phase im Herbst 2021 geplant).



IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



25.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

