The following instruments on XETRA do have their first trading 25.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.10.2021Aktien1 PLBKDGM00019 Baked Games S.A.2 PLCNSLB00012 Console Labs S.A.3 NL0015000CZ2 Ebusco B.V.4 US42227W1080 Healthcare Triangle Inc.5 IT0005460016 Intermonte Partners SIM S.p.A.6 US96209A1043 WeWork Inc.7 US83587W1062 SOS Ltd.8 CA10778Y3023 Briacell Therapeutics Corp.9 AU000000CXO2 Core Lithium Ltd.10 CA39540E3023 GreenPower Motor Company Inc.11 US4510332038 iBio Inc.12 CA66510M2040 Northern Dynasty Minerals Ltd.13 US68620A2033 Organovo Holdings Inc.14 CA7496011007 RIWI Corp.15 US81362J2096 Second Sight Medical Products Inc.16 US88337K3023 The9 Ltd.17 US01438T1060 Aldeyra Therapeutics Inc.18 US7672921050 Riot Blockchain Inc.19 JP3110650003 Asahi Intecc Co. Ltd.20 JP3826270005 Fuyo General Lease Co. Ltd.21 JP3215100003 Kanamic Network Co. LTD.22 SE0016798417 Netel Holding AB23 JP3413800008 Seiren Co. Ltd.24 JP3637280003 Torex Semiconductor Ltd.25 US60471A1016 Mirion Technologies Inc.26 CA14116K4046 Carbon Streaming Corp.Anleihen1 XS2401704189 ACEF Holding S.C.A.2 XS2401605287 Chrome Bidco S.A.S.3 DE000A3KXRB5 ORAF Vermögensverwaltung GmbH4 XS2401849315 SCIL IV LLC5 XS2401851485 SCIL IV LLC6 NO0011128316 4Finance S.A.7 US00774MAV72 AerCap Ireland Capital DAC8 US00774MAW55 AerCap Ireland Capital DAC9 US00774MAX39 AerCap Ireland Capital DAC10 US00774MAY12 AerCap Ireland Capital DAC11 US00774MAZ86 AerCap Ireland Capital DAC12 XS2399851901 ZF Finance GmbH13 DE000HLB27T8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB28W0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale