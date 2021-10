Daimler hofft auf eine Stabilisierung der Lieferketten für Halbleiter in den kommenden Wochen. "Wir hoffen, dass wir die Situation im vierten Quartal stabilisieren und 2022 auf die nächste Stufe heben können", sagte Konzernchef Ola Källenius am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters in Detroit.

