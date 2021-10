Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor bleibt offenbar in Schwung. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits am Freitag berichtet hat, zeigt Bristol-Myers Squibb dem Vernehmen nach Interesse an einer Übernahme der Biotech-Schmiede Aurinia Pharmaceuticals. Die Gesellschaft verfügt über ein Medikament zur Behandlung von Lupus-Nephritis.Bloomberg bezieht sich auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die nicht genannt werden wollen. Es wurde allerdings noch keine endgültige Entscheidung getroffen ...

