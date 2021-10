Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist in der vergangenen Woche immer wieder um die Marke von 15.500 Punkten gependelt. Am Freitag schaffte er es darüber zu schließen, nämlich bei 15.543 Zählern. Auf Wochensicht stand trotzdem ein kleines Minus von knapp 0,3 Prozent. Marktidee: Infineon Die Aktie von Infineon ist aktuell gefragt. Bei dem Halbleiterkonzern stimmt die Nachfrage, der weltweite Chipbedarf macht sich deutlich positiv bemerkbar. Am Freitag brach der Kurs auf ein neues Dekadenhoch aus. Damit hat sich der übergeordnete Bullenmarkt bestätigt. Auf der Oberseite rücken jetzt zunächst drei Zielzonen in den Fokus.