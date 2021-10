Die Aufholbewegung bei der Aktie von BioNTech hat am vergangenen Freitag wieder an Schwung verloren. Eine Analyse der Deutschen Bank, die ein Kursziel von 250 Dollar (aktueller Kurs: 278,34 Dollar) bei dem Papier sieht, hat etwas Luft aus dem Papier genommen. Zudem war die Aktie an einen wichtigen Widerstand resultierend aus der 38- und 90-Tage-Linie sowie dem kurzfristigen Abwärtstrend herangelaufen.Ungebrochen in der Erfolgsspur bleiben aber die beiden Gründer des Mainzer Biotech-Unernehmens. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...