Zum Ende der letzten Woche präsentierte sich der heimische Aktienmarkt freundlicher. Der ATX startete zu Beginn etwas schwächer und verlor im Laufe des Vormittages immer weiter. Um die Mittagszeit konnte er schließlich zulegen und schaffte zu Handelsschluss einen Gewinn von 0,3% oder 3.779,57 Punkte zu erzielen. Postitive Impulse kamen aus China, wo das Immobilienunternehmen Evergrande das Geld für eine fällige Anleihenzinszahlung an den Treuhänder überwiesen hat. Verlierer des Tages waren das Bauunternehmen Porr mit minus 4,62 Prozent, dahinter die Erste Group mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. Wie bei der Ersten Bank am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde will die spanische Caixa Bank die Beteiligung von 9,9 Prozent abstoßen. Bei den ...

