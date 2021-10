Viele europäische Großbanken haben bereits ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht, doch noch waren nicht alle an der Reihe. Die Spannung steigt auch bei der Commerzbank, die am 4. November ihre Bücher öffnen will. Eine neue Studie der Analyten von Bloomberg Intelligence legt jetzt sogar nahe, dass die Bank den Konsens übertreffen könnte. Das würde die Rallye weiter nähren.Im letzten Jahr hat nicht nur die Commerzbank ihre Risikovorsorge drastisch nach oben gefahren. Eine drohende ...

