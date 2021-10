Die Q3-Zahlensaison nimmt in der laufenden Woche auch hierzulande kräftig Fahrt auf, entsprechend volatil könnten sich die kommenden Tage gestalten. Am Montag sieht es zunächst nach einem ruhigen Handelsstart für den DAX aus, der in Frankfurt mit einem kleinen Plus bei 15.570 Zählern taxiert wird. An der Wall Street schloss der Dow Jones - getrieben von Bankaktien - freundlich, Tech-Aktien gaben hingegen nach. In Asien überwiegen am Montag angesichts steigender Infektionszahlen negative Vorzeichen.Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...