Der Wind hat sich für die Aktien der Windkraftanlagenbauer gedreht; um es einmal salopp zu formulieren. Seit unserer letzten Kommentierung (vom 13.10.) zu Nordex und Vestas hat sich in puncto charttechnischer Konstellation für die beiden Aktien so einiges getan. Sowohl Nordex als auch Vestas konnten in den letzten Handelstagen deutlich zulegen und sich so aus prekären charttechnischen Situationen befreien. Nordex - Aktie mit Rückenwind Unsere letzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...