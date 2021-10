Es läuft rund bei Aker Carbon Capture. Der Spezialist für die für viele Industrien in Zukunft wichtige CCS-Technologie hat am Montag seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. So legte der Umsatz kräftig zu auf 101 Millionen Norwegische Kronen (umgerechnet 10,4 Millionen Euro) zu und übertraf damit die Analystenprognosen von 72 Millionen Kronen. Allerdings fiel der operative Gewinn mit 54 Millionen Kronen höher aus als Experten im Vorfeld erwartet hatten (33 Millionen Kronen). Angesichts ...

