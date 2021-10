Die Aktien von Just Eat Takeaway.com (WKN: A2ASAC) bleiben nach dem Investor's Day kaum gefragt. Überraschend bahnt sich laut Aussagen von CEO Jitse Groen eine Transaktion beim gerade akquirierten Grubhub-Dienst an. Just Eat Takeaway.com besteht aus schnell wachsenden Food-Delivery-Gesellschaften, deren Kunden zusammen jährlich einen Essensbestellwert von 30 Milliarden € generieren. 98 Millionen Menschen bestellen plattformübergreifend bei den Lieferdiensten. ...

