Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY an dieser Stelle überschrieben wir mit "Greenback macht Dampf!". Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY an dieser Stelle überschrieben wir mit "Greenback macht Dampf!". Zum damaligen Zeitpunkt lief der US-Dollar mit großer Vehemenz den Widerstandsbereich um 112 JPY an. Bei einem erfolgreichen Ausbruch hätte sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 114 JPY ...

Den vollständigen Artikel lesen ...