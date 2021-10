Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher und amerikanischer Staatsanleihen legten etwas zu, so die Analysten von Nord LB.Eine freundliche Stimmung an den Aktienmärkten habe die Anleihen kaum belastet.Die Inflationserwartungen im Euro-Raum hätten erstmals seit September 2014 die Zielmarke der EZB von zwei Prozent erreicht. Noch zu Beginn des Jahres seien es nur 1,3 Prozent gewesen. Doch die zuletzt in Folge von Materialengpässen und rasant gestiegenen Energiepreisen erhöhte Teuerungsrate wirke sich nun auch auf die Inflationserwartungen aus. (25.10.2021/alc/a/a) ...

