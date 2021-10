Bonn (www.anleihencheck.de) - Der angekündigte Rücktritt von Jens Weidmann vom Amt des Bundesbankpräsidenten bewegte zwar kaum die Rentenmärkte, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings habe er die Diskussionen rund um den künftigen geldpolitischen Kurs der EZB befeuert. Das DIW habe sich besorgt gezeigt, dass die derzeit hohe Inflation, insbesondere in Deutschland, eine Lohn-Preisspirale in Gang setzen könnte. EZB-Chefvolkswirt Philipp Lane habe jedoch diese Woche den Ausblick der EZB bekräftigt, der baldige Zinsanhebungen ausschließe. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen habe auf Wochensicht zulegen können und sei auf unter -0,09 Prozent gestiegen. (Ausgabe vom 22.10.2021) (25.10.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...