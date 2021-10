Zum Auftakt der neuen Handelswoche zeichnet sich ein freundlicher Start am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX +0,15% dürfte zu Wochenbeginn zunächst an seine am Freitag erzielten Gewinne anknüpfen. Rund eine eine halbe Stunde vor dem Handelsbeginn am Montag wurde der deutsche Leitindex 0,1 Prozent fester bei 15.583 Punkte. Sein Pendant für die Eurozone, der EuroStoxx 50 +0,19%, wird ebenfalls moderat ...

