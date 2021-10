DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Marktbericht

Media and Games Invest: Medien- und Spielesegment zeigen weiter starke Geschäftsentwicklung, gewinnen Marktanteile und entwickeln sich besser als durch die das IDFA-Blocken beeinträchtigten Märkte



25.10.2021 / 09:15

Media and Games Invest: Medien- und Spielesegment zeigen weiter starke Geschäftsentwicklung, gewinnen Marktanteile und entwickeln sich besser als durch die das IDFA-Blocken beeinträchtigten Märkte

Während sich die IDFA-basierten disruptiven Marktveränderungen positiv auf MGI auswirken, wird erwartet, dass die aktuellen globalen Lieferkettenprobleme MGIs Medien- und Spielesegment nicht negativ beeinträchtigen werden.

Smaato's Integration schreitet weiter gut voran und führt zu eine positive Umsatzentwicklung sowie Kosteneffizienz.

Der Finanzbericht für das dritte Quartal 2021 wird am 15. November 2021 veröffentlicht.

25. Oktober, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) informiert ihre Anleger über den aktuellen Geschäftsverlauf und relevante Marktentwicklungen.

"Wir erhalten derzeit viele Anfragen bezüglich der kurz- und mittelfristigen Auswirkungen, die die Änderungen von Apple in Bezug auf die sogenannten Identifier for Advertisers kurz "IDFA", sowie die globalen Lieferkettenprobleme, auf das Geschäft der MGI haben werden. Insbesondere die jüngsten Berichte über negative Auswirkungen von mehreren anderen Marktteilnehmern, z.B. von sozialen Netzwerken, sowie aus dem Bereich der Hyper-Casual- und Casual-Games, haben zu Unsicherheiten bei den Investoren geführt.", fasst Remco Westermann, CEO von Media and Games Invest, die aktuellen Marktunsicherheiten zusammen und ergänzt: "Insgesamt sehen wir, dass sich die jüngsten IDFA-Änderungen positiv auf die Umsätze und die Profitabilität von MGI auswirken. Tatsächlich profitieren sowohl das Medien- als auch das Spiele-Segment der MGI von den IDFA-Änderungen und den Lieferkettenproblemen, während viele andere Marktteilnehmer darunter leiden. Der Kundenstamm von MGI's Mediensegment Verve besteht hauptsächlich aus Unternehmen mit digitalen Produkten, sodass sich die Lieferkettenprobleme nicht auf die Umsätze der Verve Group auswirken. Außerdem ist das Mediensegment sehr breit aufgestellt und - abgesehen von digitalen Spielen - nicht stark auf bestimmte Werbetreibenden oder Segmente ausgerichtet. Durch frühzeitige Investitionen in Innovationen wie im Bereich der kontextbezogenen Daten oder die Entwicklung von ATOM - einer innovativen Werbelösung, die Zielgruppensegmente auf mobilen Geräten unter Verwendung von Verhaltens- und kontextbezogenen anonymisierten Daten ohne Verwendung von Identifikatoren wie Apple's IDFA erstellen kann und für die wir bereits den Start der privaten Beta-Phase am 25. Mai 2021 angekündigt haben -, wächst die Verve und gewinnt Marktanteile, indem es effizientes Targeting für die Nutzerakquise und höhere CPMs (Cost per Mille) für Anbieter von Werbeplätzen ermöglicht, ohne IDFA oder Cookies zu verwenden. Ein weiterer Grund für das Wachstum ist das breite Produktportfolio; IDFA-bedingte Rückgänge bei den eCPMs wurden durch Zuwächse bei bestehenden IDFA-Nutzern, bessere Android-eCPMs sowie andere Kanäle wie CTV/OTT, Mobile Web, Web und Online Video ausgeglichen und sogar überkompensiert. Das Spiele-Segment ist aufgrund seiner starken Positionierung im Bereich PC-Client- und Konsolenspielen nicht von den IDFA-Änderungen betroffen. Da unsere Konsolenspiele auf früheren Konsolenversionen laufen, während die neuen Konsolen abwärtskompatibel sind, werden die Spieleumsätze von MGI auch nicht durch die Probleme in der Lieferkette beeinträchtigt. Insgesamt zeigten sowohl das Medien- als auch das Spielesegment von MGI im dritten Quartal und zu Beginn des vierten Quartals 2021 eine starke gemeinsame organische Performance. Dies führt dazu, dass MGI kontinuierlich die organischen Wachstumsraten der digitalen Medien- und Spiele-Märkte übertrifft."

Wie MGI von Apples Änderungen an IDFA profitiert

Apples IDFA- und SkAdNetwork-Änderungen führen zu strukturellen Veränderungen in den Märkten für digitale Medien und Spiele. Aufgrund der Änderungen müssen Nutzer heutzutage um explizite Opt-In Erlaubnis gebeten werden, damit ihre Aktivitäten in Apps und auf Webseiten, die anderen Unternehmen gehören, verfolgt werden können. Dies hat sich in letzter Zeit vor allem bei großen sozialen Netzwerken, Casual- und Hyper-Casual-Gaming-Unternehmen sowie auf einige AdTech-Unternehmen negativ ausgewirkt. MGI und ihr Mediensegment Verve Group gehören jedoch zu einer Gruppe von Medienunternehmen, die nicht negativ betroffen sind, sondern von diesen Veränderungen profitieren. Der Hauptfaktor ist ein technischer Grund: Die vertikale Omnichannel-Werbeplattform von Verve ist in weiten Teilen nicht auf die IDFA-Technologie angewiesen, da sie die gesamte Wertschöpfungskette vom Werbetreibenden über die Demand- bis zur Supply-Side-Plattform mit ihren Tausenden Publisher-Direktintegrationen bedient, die Zugang zu First-Party-Mobile-Daten haben. Dies ermöglicht es Verve trotz der jüngsten IDFA-Änderungen hohe CPMs für Publisher zu erzielen, während Werbetreibende auch in einer Post-IDFA Welt weiterhin gezielte Werbekampagnen durchführen können. Dies hat für Verve zu vielen neuen Kunden sowie zu steigenden Volumina bei bestehenden Kunden geführt. Auch die Demand Side von Verve wird positiv beeinflusst und profitiert von den disruptiven Veränderungen in der Branche: viele Unternehmen im Markt für (Hyper-)Casual Games spüren die Auswirkungen, da die traditionelle Messung von Werbung auf Apple-Telefonen sehr viel weniger effizient geworden ist und die Werbetreibenden ihre Budgets entsprechend umschichten. Verve profitiert von diesen Verschiebungen und kann aufgrund seiner starken Position bei kontextbezogenen Zielgruppen und technischen Lösungen wie ATOM, die auch ohne IDFA sehr gut funktionieren, neue Werbekunden gewinnen. Daher bleibt Verve auch weiterhin auf einem Wachstumspfad sowohl auf der Demand- als auch auf der Supply Side. Während (Hyper-) Casual Mobile Games mit den durch IDFA verursachten Problemen zu kämpfen haben, besteht das Spieleportfolio von MGI in erster Linie aus starken PC- und Konsolentiteln, die von diesen Veränderungen praktisch nicht betroffen sind und daher weiterhin ein starkes Wachstum aufweisen.

Die jüngsten Störungen der globalen Lieferketten könnten die betroffenen Unternehmen dazu veranlassen, ihre Werbung zurückzufahren - warum könnte MGI davon profitieren?

Die Störungen in den globalen Lieferketten führen dazu, dass die Lager vieler Unternehmen auf der ganzen Welt leer sind. Unternehmen, die aufgrund von Lieferkettenproblemen keine Produkte verkaufen können, sind möglicherweise gezwungen, die Werbebemühungen für ihre Produkte zurückzufahren, was sich dann auch auf viele Medienunternehmen auswirkt, welche die Kampagnen für diese Unternehmen durchführen. MGI und ihr Mediensegment Verve Group verfügen glücklicherweise über einen Kundenstamm, der sich größtenteils aus Unternehmen der digitalen Industrie zusammensetzt, insbesondere aus der digitalen Spieleindustrie. Diese Branche bietet hauptsächlich immaterielle Produkte und Dienstleistungen an, die nicht von den physischen Beschränkungen in globalen Lieferketten betroffen sind. MGI rechnet daher nicht mit negativen Auswirkungen. Eher das Gegenteil ist der Fall: MGI erwartet, dass sich die Nachfrage und die Ausgaben der Verbraucher aufgrund der Probleme in den globalen Lieferketten für materielle Produkte eher auf immaterielle Produkte und Dienstleistungen verlagern werden. Zwar sind die Hersteller von Spielkonsolen derzeit stark von den Lieferengpässen betroffen, doch wird sich dies nicht negativ auf die Performance der Konsolentitel von MGI auswirken, da die Spielerbasis größtenteils mit den vorherigen Konsolenversionen spielt, während die Spiele auch für die nächste Konsolengeneration ausgelegt sind, wenn ein Spieler auf die neue Konsolengenration umsteigt.

Update zur Integration von Smaato - positiver Ausblick für Q4 2021 und FY2022

Die Integration der kürzlich übernommenen Smaato schreitet seht gut voran. Während das operative Geschäft von den Smaato-Teams weitergeführt wird, steuert das Top-Management der Verve Group, bestehend aus den Co-CEOs Sameer Sondhi und Ionut Ciobotaru, die Planung und Ausführung der kommerziellen-, technischen- und Produkt-Roadmaps in Übereinstimmung mit der Gesamtstrategie von Verve, wie vor der Übernahme geplant. Erste Umsatzsynergien wurden bereits durch die Verbindung der Plattformen und durch erste Cross-Selling-Aktivitäten mit bestehenden Kunden - sowohl auf der Demand- als auch auf der Supply Side - gehoben. Der kombinierte Zugang zu First-Party-Mobile-Daten über proprietäre SDKs von Verve und Smaato gehört zu den Top 10 weltweit und versetzt die Gruppe in eine sehr starke Position in einer Welt ohne Identifikatoren wie IDFA. Während Smaato auf stand-alone Basis (ohne den Verkauf von manage.com in 2018) in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches organisches Umsatzwachstum gezeigt hat, freuen wir uns, dass wir das organische Wachstum im September und Oktober 2021 bereits durch die Erschließung mehrerer Umsatzsynergien durch die Verve Group beschleunigen konnten. Die ursprüngliche Guidance von ca. 20% organischem Wachstum für 2021 für Smaato auf stand-alone Basis wird daher deutlich erreicht und basiert auf weiteren zusätzlichen Synergien und Wachstumsinitiativen, die in den kommenden Quartalen realisiert werden können.

MGI wird ihren Quartalsbericht Q3 2021 am 15. November 2021 veröffentlichen.

Auf der Grundlage verbesserter interner Systeme und integrierter Finanzsysteme wird MGI seinen Zwischenabschluss für das dritte Quartal 2021 früher als ursprünglich geplant veröffentlichen und freut sich auf die Veröffentlichung am 15. November 2021 (bisheriger Termin: 30. November 2021). Die Ergebnisse werden per Pressemitteilung bekannt gegeben und der Quartalsbericht für das dritte Quartal 2021 wird auf der Website des Unternehmens www.mgi-se.com veröffentlicht.

Verantwortliche Parteien

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investors@mgi-se.com

www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele der Gesellschaft und des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in denen die Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "anstreben" oder "könnten" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich der darin angesprochenen Pro-forma-Finanzzahlen, beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Pro-Forma-Finanzzahlen widerspiegeln, vernünftig sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung (einschließlich der Pro-Forma-Finanzzahlen) zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln vorgeschrieben.

