Der Spezialist für Rücknahme-, Recycling- und Sortierautomaten steigerte den Quartalsumsatz währungsbereinigt um 15 % auf 296 Mio. €. Die Bruttomarge sackte von 46 auf 44 % ab, was die Anleger verschmerzen konnten. Im schwachen Geschäftsbereich Food kamen Verbesserungsinitiativen voran, so baute man operativ das EBITA um 5,8 % auf 54,4 Mio. € aus. Beim Auftragsbestand liegen die Norweger 42 % höher als vor einem Jahr bei 208 Mio. € (jeweils umgerechnet). Am Freitag markierte die Aktie ein neues Hoch in Euro. Bestehende Positionen werden gehalten.



