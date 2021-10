Auch in der letzten Woche hat die JinkoSolar-Aktie wieder zugelegt, am Ende summierte sich das Plus auf knapp zehn Prozent. Nach wie vor sorgen die hohen Energiepreise für eine steigende Nachfrage nach Erneuerbaren Energien wie Solarenergie. Aber auch der geplante Ausbau der Erneuerbaren Energie in China sorgt für neue Fantasie. Fast wäre dem Titel sogar der charttechnische Befreiungsschlag geglückt.Die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar hat sich auch in der letzten Woche sehr gut entwickelt. ...

